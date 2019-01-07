Deniz mahsüllerinin en lezzetli adresi: Lizbon

Karşınızda deniz, keyifle bir masaya kurulmuşsunuz, bir yandan taptaze deniz ürünleri masanızı donatıyor. Kalamar, istiridye, balık, yengeç, karides… Ne ararsanız en lezzetli haliyle önünüze sunulmuş. Deniz ürünleri konusunda en iddialı şehirden bahsediyorum; Portekiz’in başkenti Lizbon’dan. O zaman bu hayalinizi gerçekleştirmek istediğinizde, afiyetle en iyi deniz ürününü yiyebileceğiniz bu şehir sizi bekliyor.

Lizbon’un denizcilikle tarihsel bağı ve Atlantik Okyanusu’na olan yakınlığı nedeniyle, şehrin mutfağının, balık ve deniz mahsulleri tarafından ele geçirilmesi kaçınılmaz olmuş. Hatta Portekiz’in ikonik balığı olan morina balığından yapılan, yaklaşık 1000 farklı tarif var. Doğal olarak, denizden beslenen bu güzel şehirde deniz mahsullerini tatmadan olmaz. Onlar deniz ürünlerini çok farklı stillerde pişiriyorlar. Lazanya tipinde olanından, cipslisine kadar gittiğinizde birçok pişirme çeşidiyle karşılaşacaksınız.

BÜTÜN DENİZ MAHSÜLLERİNİ YİYEBİLECEĞİNİZ EN İYİ MEKAN

Karides’in en jumbosu, Istakoz’un en büyüğü, yengeç’in en kıralı Portekizlilerin sofralarını süslüyor… Bu konuda bir numara rakipsiz Ramiro! Lizbon lezzetleri denilince akla gelen ve gidenlerin mutlaka uğraması gereken bir durak. En taze, en lezzetli deniz ürünlerini tadabileceğiniz bir mekan. Burada aklınıza gelebilecek tüm kabuklu deniz canlısını yiyebilirsiniz. Istakoz, kum midyesi, yengeç ve daha birçok deniz canlısı...

(Kum midyesi)

EN MEŞHURU MORİNA BALIĞI

Yüzlerce çeşit yapım şekli olan morina balığı da karşınıza en çok çıkacak lezzetlerden. Tuzlanmış olanları, pişirilmeden 3 gün önce suda bekletilmeye başlamasına rağmen yine de size tuzlu gelebilir.

BALIKTAN KÖFTE YAPIYORLAR

Sırada, genellikle morina balığından yapılan bir çeşit köfte var. Bizim içli köftemizi andırıyor ama içerik olarak çok alakasız. Balık ve içerisinde eritilmiş Portekiz peyniri birlikte kızartılıyor. Plaça Do Comercio’daki Museu Da Cervaja’da yapılanları tercih edebilirsiniz.

BURASI SARDALYA CENNETİ!

Portekiz için sardalya cenneti derler. Ama buna rağmen, çok tükettikleri için avlanma yasağı var. Konserve sardalya ise ülkede inanılmaz popüler. Hatta bunu artık hediyelik eşya olarak bile değerlendiriyorlar. Sırf cicili bicili konserve kutularında sardalya satılan mağazalar var. Genellikle kutusu 5 euro civarında. Ama sizin için kutusu önemli değilse marketlerde 0.50 cente sardalya konservesi satılıyor.

HER HAZİRANDA SARDALYA FESTİVALİ

Lizbon’da görülecek en önemli etkinliklerden biri Rio de Janeiro’da görmeye alışkın olduğumuz karnavalın daha ufak çapta olanı ancak şehri bir o kadar da havaya sokanı Festa di Sant’Antonio. Haziran ayında üç gün süren bu festival havasının en yoğun hissedildiği bölge ise Bairro Alto, yani yukarı mahalle. Lizbon’un genç nüfusu Festa di Sant’Antonio’da, Bairro Alto’nun arnavut kaldırımlı yokuşlarında bir araya geliyor.

MEZGİTİN GİRMEDİĞİ MENÜ YOK

Portekizliler mezgit(bacalhau) yemeyi çok sevdikleri için, mezgitten çok çeşitli yemekler hazırlıyorlar. Örneğin; bacalhau à brás. Mezgit, kızarmış soğan, zeytin, çırpılmış yumurta, doğranmış maydanoz ve kızarmış patatesten oluşuyor. Bacalhau à brás'ta mezgit, krema(natas), kızarmış patates ve soğan var. Bacalhau com broa'da ise mezgit, patates, mısır ekmeği kırıntıları(broa), soğan ve sarımsak bulunuyor. Mezgitle yapılan daha birçok çeşit yemek var ve hepsi de çok lezzetli.

(Mezgitle yapılmış bir yemek)

TÜM DENİZ ÜRÜNLERİNİN KONSERVESİ YAPILIYOR

Konu balıktan açılmışken bahsetmekte fayda var. Lizbon ayrıca Avrupa’nın en güzel balık ve deniz ürünleri konservelerini de bulabileceğiniz şehir. 1930’dan beri faaliyet gösteren Conserveira de Lisboa'da, Portekiz kıyıları ve açıklarındaki neredeyse tüm deniz ürünlerinin konservelerini yapıyor. Aslında ufak bir aile şirketi olarak başlayan Conserveira de Lisboa tütsülenmiş morino balığından acılı zeytinyağında yatan ahtapotlara, domates sosuyla marine edilmiş kalamarlardan güveçte midyeye kadar Portekiz’in her türlü deniz ürününü farklı şekillerde salamuraya yatırıyor, tütsülüyor, marine ediyor ve pişiriyor, sonrasında da konserveliyor. Üstüne üstlük bunları da hediye etmekten keyif duyacağınız şekilde paketliyor.

YAZ AYLARINDA GİDERSENİZ: KIYIDA SALYANGOZ

Yazın Lizbon’a gidildiğinde, Lizbon’un yaklaşık yarım saat uzaklığındaki Cascais’in plajını görmeden olmaz. Okyanus suyu buz gibi olsa da 40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı sizi, kumla okyanus arasında mekik dokumaya mecbur bırakıyor. Bu mecburiyeti muhteşem kılan ise uzun süre ve suyun derecesi yavaş yavaş artırılarak haşlandıktan sonra suları süzülerek metal tabaklarda servis edilen caracois yani salyangozlar. Bunları bir çerez gibi deniz kıyısında tüketiyorsunuz.

Gezerken yiyebileceksiniz, afiyet olsun!