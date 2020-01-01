taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9457
Euro
6.668
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.11
Bitcoin
42891.5

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

Hakkari'nin zorlu doğa şartlarına rağmen teröristle mücadele eden Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı, yeni yıla elleri tetikte girdi.

İHA | 01.01.2020 - 04:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türkiye genelinde yeni yıl heyecanıyla hazırlıklar son saatlere kadar devam ederken, Mehmetçik ise bu gecede de teröristlerle mücadele ediyor. Hakkari’nin merkezinde, kırsal alanlarda ve ilçelerindeki binlerce metre yüksekteki üs bölgelerinde tuttukları nöbetin yanı sıra kritik bölgelerde devriye gezerek teröristlere, kaçakçılara ve suç örgütlerine göz açtırmayan Mehmetçik, yılbaşına teröristlerle mücadele ederek giriyor.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

Teröristle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Mehmetçik, 2020’ye elleri tetikte girdi. Hakkari’nin zorlu kış şartlarında görev yapmaya devam eden askerler, yeni yıl nedeniyle verdikleri mesajla dosta güven düşmana korku verdi. 2019’un son ve 2020 yılının ilk saatlerinde etkili olan eksi 15 derecede görevlerinin başında olan Mehmetçik, kanlarının son damlasına kadar bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirdi.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

"DAİMA HAZIRIZ, KARARLIYIZ"

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların yoğun olarak sürdüğü Hakkari bölgesinde, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının harekat komutasındaki Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Teröristle Mücadele Harekatı Görev Birlik Komutanlığı unsurları, yeni yıla girerken terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

Yüzbaşı Yılmaz, Hakkari il merkezine 8 kilometre mesafede bulunan 2 bin 150 rakımlı Otluca bölgesinde görev yaptıklarını belirterek, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin ve güzide bir birliği olan Gazi Amfibi Deniz Tugay Komutanlığının bir unsuru olarak teröristle mücadele harekatı kapsamında Dağ ve Komando Tugay Komutanlığının harekat komutasında bulunmaktayız. Gazi Amfibi Deniz Tugay Komutanlığı unsurları olarak geçmişte olduğu gibi bugünde verilen her türlü görevi yerine getirme azim ve gayreti içerisinde, şanlı bayrağımızın gölgesinde, yüce milletimizin emrinde, ettiğimiz yeminin bilinciyle aralıksız vazifemizin başındayız. Buradan Hakkari bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelleri olarak yüce milletimizin yeni yılını kutlar, esenlikler temenni ederiz” dedi.

i

"GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Deniz Piyade Sözleşmeli Er Yardımcı ise, Amfibi Deniz Piyadeleri olarak terörle mücadele saflarında görev yapmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Verilecek bütün görevleri yapmaya hazırız. Yeni yıla girdiğimiz şu dakikalarda görevimizin başındayız. Başta ailem olmak üzere tüm Türk milletinin yeni yılını kutlarım” ifadelerini kullandı.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

"CANIMIZI SİPER ETMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Verdiği mesajla dosta güven düşmana korku veren Deniz Piyade Uzman Çavuş Özdemir, ”Biz Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin birliği olarak Amfibi Deniz Piyadeleriyiz. Terörist ile mücadele harekatı kapsamında Hakkari bölgesinde görev yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Vatanımızın ve milletimizin menfaatleri uğruna canımızı siper etmekten bir an çekinmeyiz. Buradan halkımızın yeni yılını kutlarız” diye konuştu.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

"KAHRAMAN ARKADAŞLARIMIZIN YENİ YILI KUTLU OLSUN"

Deniz Piyade Astsubay Üstçavuş Yörükoğlu da, Hakkari bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının personelleri olarak görev aldıklarını söyleyerek, şöyle dedi:

“Terörist ile mücadele harekatında görevimizi azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Moral ve motivasyon olarak üst seviyedeyiz. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde görev yapmakta olan kahraman silah arkadaşlarımızın yeni yıllarını içtenlikle kutlarız.”

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

Deniz Piyade Sözleşmeli Er Karakış ise, Hakkari bölgesinde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Yeni yılımızda ailemizden ve sevdiklerimizden ayrı kalsak da bize emanet edilen bu vatan toprağını kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” şeklinde konuştu.

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

Deniz piyadeleri yeni yıla Hakkari'de girdi

İlginizi Çekebilir
Yaz Kış Denize Girenler'den yılbaşı 'resitali'
Antalya'da kendilerine 'Yaz Kış Denize Girenler' adını veren, farklı mesleklerden kişilerin bulunduğu grup, 2020 yılını 9 derece sıcaklıkta denize girerek karşıladı.
Mehmetçik yeni yıla vatan nöbetinde girdi
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, 2020'nin ilk dakikalarında, komutanları tarafından mevzilerde ziyaret edilip, aileleriyle görüştüler.
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik
'Tebliğci' olarak bilinen bir grup, İstanbul Galata Kulesi çevresinde yılbaşı öncesinde bildiri dağıtırken, grubun İstiklal Caddesi'ne girişine izin verilmedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşında Taksim'deydi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de yılbaşı önlemlerini denetledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

Türkiye genelinde yeni yıl kutlamaları

214
Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

Yozgatlı çiftçi, mandırasına elektrik çektiremedi

57
Kız beklerken erkek çocukları oldu

Kız beklerken erkek çocukları oldu

18
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

34
Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

Bağırsaklarından 700 kişiyi zehirleyecek uyuşturucu çıktı

3
Erciyes’te kar yağışı

Erciyes’te kar yağışı

1
Mevlüt Çavuşoğlu’ndan aile fotoğraflı yeni yıl

Mevlüt Çavuşoğlu’ndan aile fotoğraflı yeni yıl

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir