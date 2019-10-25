Deniz Seki: Dualarınız kabul oldu

Beynindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 ameliyat geçiren Deniz Seki'nin annesi Güler Seki, yoğun bakımdan çıktı. Seki, annesinin yoğun bakımdan çıktığını bir video ile duyurdu.

"ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN"

Videoda Deniz Seki'nin annesinin de şarkıya eşlik ettiği ve ritim tuttuğu görüldü. Deniz Seki, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı videonun altına yazdığı "Bizim için çok güzel bir anı daha. Dualarınız kabul oldu. Allah herkesten razı olsun. Çok şükür annem iyileşti, taburcu oldu" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.