Deniz Seki, kilo haberlerine tepki gösterdi

Deniz Seki geçtiğimiz günlerde müzisyen arkadaşı Simge'nin Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdiği konseri izlemeye gitti.

Şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye yayınlanan magazin programlarına, Facebook sayfasından sitem etti.

"HİÇBİR ŞEY OLMASA DA KALBİM GÜZEL"

Sözlerine kendini öven cümlelerle başlayan Seki, haberi yapanları affetmeyeceğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı, sayfasından yaptığı paylaşımda şu sözleri aktardı:

"Dünyanın en güçlü, en asil, en güzel kadınlarından biri benim. Niye kendimi böyle övüyorum biliyor musunuz? Siz beni yere yatırıp çirkinleştirdiğiniz için. Asla böyle bir şeye boyun eğmeyeceğim. Hiçbir şey olmasa kalbim güzel. 25 yılımı bu sektörde geçirmişim. Hala oturup sözde magazin programlarınızda ‘Deniz Seki kilo aldı’ diye haber yapıyorsunuz. Kadınız biz ya, kadın. Kilo alırız da, veririz de kime ne? Sizi asla affetmeyeceğim. Sahne harici, dışarı dahi çıkmak istemiyorum artık. Hasta yatağında bana bunları yazdırdınız, hepinize küskünüm. Nokta.”