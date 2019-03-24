taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76165
Euro
6.51935
Altın
1313.595
Borsa
99835.31
Gram Altın
243.379

Deniz Seki olay kıyafetini savundu

Trasparan kıyafete gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Seki, "İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var." dedi.

Haber Merkezi | 24.03.2019 - 11:45..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Şarkıcı Deniz Seki, önceki gün bir mekanda sahne almıştı. Seki, giydiği transparan elbiseyle dikkati çekmişti.

Sosyal medyadan kendisine gelen yorumlar üzerine Seki, sosyal açıklama yaptı.

Deniz Seki olay kıyafetini savundu

"BÜYÜK BİR İŞÇİLİK VAR"

Deniz Seki, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan haberleri, yazılan yorumları böyle okuyorum yemin ederim. Burada mümkün olduğunca sanatın her dalıyla ilgili paylaşım yapıp üzerine konuşuyoruz.

Sevgili Gülşah Saraçoğlu'nun bu elbisesinde de çok büyük bir işçilik var ve bu da bir sanat.

Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim. İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var. Lütfen bu kadar acımasız olmayın."

Deniz Seki olay kıyafetini savundu

Deniz Seki olay kıyafetini savundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

Mali'de silahlı grup köye saldırdı: 115 ölü

67
Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

Abdurrahim Albayrak: Bunu hak etmedik

58
ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

ABD kızmasın diyen büyükelçiye: Maaşın Türk milletinden

215
Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

Mustafa Cengiz'i ibra etmeyen genç liseliler

141
Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

Norveç’te turist gemisi, bin 300 yolcusuyla sürükleniyor

29
HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

HDP'li vekiller terörist cenazesine gitmek istedi

295
Dursun Özbek başkanlığa aday oluyor

Dursun Özbek başkanlığa aday oluyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir