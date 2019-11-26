Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

1 Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

2 Rusya, 2020'de yeni S-400'ün sinyalini verdi Amerika'nın tüm tehditlerine rağmen Rusya'dan aldığımız S-400 hava savunma sistemlerine, bir yenisi daha ekleniyor.

3 Antalya'daki dev dalgalar dikkat çekti Konyaaltı Sahili'nde, yağış ve şiddetli fırtına yüzünden oluşan dev dalgaların oluşturduğu manzara, vatandaşın ilgisini çekti.

4 Tek bir kan damlasıyla 13 farklı kanser türünü tespit eden sistem Toshiba tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji, tek bir kan damlasını analiz ederek, 13 farklı kanser türünü tespit edebiliyor.

5 Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü Küçükçekmece'de evinde eşini sevgilisi ile yakalayan adamın, ikisini bir odaya kapatıp akrabalarını çağırdığı, bunun üzerine yasak aşk yaşayan ikilinin 5'inci kattan atladığı iddia edildi.

6 Bakan Varank: Milli YHT prototipi 2023'te raylarda olacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi.