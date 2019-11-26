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Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz günlerde annesi rahatsızlanan şarkıcı Deniz Seki'nin, bu sefer de erkek kardeşi hastanelik oldu.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 11:28..
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Geçtiğimiz aylarda annesinin rahatsızlığıyla uğraşan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin, dertleri bitmiyor. 5 kez beyin ameliyatı olan annesinin sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Seki'nin, bu sefer de erkek kardeşi Serdar Seki rahatsızlandı.

AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ

İş yerinde fenalaşan erkek kardeşinin, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin, ilk operasyonu 6 saat sürdü.

Ağlamaktan açıklama yapamayan, kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.

Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

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