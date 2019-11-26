Deniz Seki'nin kardeşi beyin kanaması geçirdi

Geçtiğimiz aylarda annesinin rahatsızlığıyla uğraşan ve sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin, dertleri bitmiyor. 5 kez beyin ameliyatı olan annesinin sağlığına kavuşmasıyla rahat nefes alan Seki'nin, bu sefer de erkek kardeşi Serdar Seki rahatsızlandı.
AMELİYATI 6 SAAT SÜRDÜ
İş yerinde fenalaşan erkek kardeşinin, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Serdar Seki, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kan sulandırıcı ilaç kullandığı için bir süre ameliyata alınamayan Serdar Seki'nin, ilk operasyonu 6 saat sürdü.
Ağlamaktan açıklama yapamayan, kardeşini kendisinin büyüttüğünü belirten Seki, sevenlerinden dua istedi.