Deniz suyu seviyesi 7 metre yükselebilir

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü'nden araştırmacılar, Grönland'daki buzulların 20. yüzyıl ortalamasına göre yüzde 33 daha fazla eridiğini saptadı. Araştırmacı Sarah Das, Grönland'daki buz tabakalarının oldukça hızlı ve "eşi benzeri görülmemiş" şekilde erimeye devam ettiğini belirtti.

7 METREYE YÜKSELDİ

Çalışmada, Grönland'daki büyük buz tabakalarının bu hızla erimeye devam etmesi halinde, deniz suyu seviyelerinin 7 metreye kadar yükselebileceği ortaya konuldu.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI YAYINLANDI

Dünyada, kıyılara yakın yerde bulunan 10 büyük kentten 8'inin yükselen deniz seviyesinden etkilenebileceğine işaret edildi. Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayınlandı.