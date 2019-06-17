Deniz tatili için İstanbul’a yakın tatil kasabaları

Kısa kısa tatiller, küçük kaçamaklar kendimizi iyi hissettiriyor. 1-2 günlük tatiller için uygun zamanlardayız. Tatile gidemedim diye üzülmeyin, arabaya atlayıp birkaç saat yol çekip denize girebileceğiniz alternatif tatil rotaları var. İstanbullulara biraz doğa, deniz ve sakin bir haftas onu vaat ediyoruz; iyi tatiller…

YALOVA GEZİ REHBERİ

Yazı başka, kışı başka güzel olan Yalova’da hem dinlenip hem de ruhunuzu arındırabilirsiniz. Yalova kıyısından devam ediyoruz;

BİR HAFTA SONU KAÇAMAĞI: ESENKÖY

Yazın gidilip tatil yapılabilecek, güzel denizi ve havası olan sakin mekan. Ulaşımı İstanbul'dan 1 buçuk saatlik deniz otobüsü yolculuğuyla olduğundan rahat rahat buradan işe de gidilebilirsiniz. Kafa dinlemek için birebir olan bu Yalova’nın ilçesi coğrafi konum olarak Çınarcık ile Armutlu arasında bulunuyor. Şu dönemde Kadıköy ve Bostancı'dan her gün deniz otobüsü seferleri yapılır ve yaklaşık bir buçuk saatte Esenköy'e ulaşabilirsiniz. Yeşiliyle saklı kalmış, kurtarılmış bu bölgeye her hafta sonu gitmek isteyeceksiniz.

KÜÇÜK TATİL KÖYÜ: ARMUTLU

Yalova’dan devam ediyoruz. Fazla gürültülü olmayan, sakin, İstanbul’un koşuşturmacasından kurtulmak için ideal yerlerden biri de Armutlu. İstanbul’dan Armutlu’ya deniz yoluyla Kadıköy’den ve Yenikapı’dan günde 1 sefer düzenleniyor ve yolculuk toplamda 1 saat 50 dakika sürüyor. Eğer aracınızla gidecekseniz, İstanbul - Yalova arasını hızlı feribotla 45 dakikada alabilirsiniz. Yalova'dan Armutlu'ya, dilerseniz, Bursa yolu üzerinden, dilerseniz Çınarcık yolu (sahil yolu) üzerinden ulaşabilirsiniz. İskeledeki dondurmacının dondurması da muhteşem gitmişken kestanelisini yemenizi tavsiye ediyorum.

YAZLIK KASABASI: ÇINARCIK

Çocukken mutlaka 3 çocuktan 2’sinin yazları gittiği, denizi o zamanlar çok daha güzel olan, İstanbul’a yakın tatil beldesi. Denizi temiz, suyu serin, tuzu azdır. Böylece suya girdiğinizde ne sıcaktan bunalırsınız ne de tuzdan gözünüz yanar. Yalova'nın 20 km batısında kalıyor. Bostancı'dan, Yenikapı'dan, Kartal'dan, Kadıköy'den, Sirkeci'den, Pendik'den Yalova'ya / Çınarcık'a çeşitli seferler var bulunuyor ve yaklaşık 1 buçuk saat sürüyor. Eğer aracınızla gidecekseniz, İstanbul-Çınarcık arası yaklaşık 195 km mesafede ve araçla yaklaşık 3 saat 15 dakika kadar sürüyor. Çınarcık’a varır varmaz, ilk dikkatinizi çeken meydan kısmından başlayarak boydan boya yöreyi çevreleyen deniz kısmında insanların denize giriyor olması olacak. Kısaca Çınarcık tam bir aile ortamı ve nezih bir tatil imkanı sağlıyor. Eğlence hayatı da oldukça popüler, hafta sonları belirli günlerde Demet Akalan ve Gülşen gibi ünlü isimler, beldede konser veriyor.

HUZURLU VE SAKİN BİR TATİL: BALIKESİR MARMARA ADASI

İstanbul’a çok uzak olmayıp, hala güzel kalabilen nadir yerlerdendir. Marmara Denizi’nde, Avşa Adası’na yakın, pansiyonları bol, sakin ve denize girilmesi mümkün bir ada. Giderek kirlenen Marmara Denizi’nde denize girilecek ender bölgelerdendir. Marmara Adası’nın hemen önünde ise Paçanoz adası, Kaşık adası, Hayırsız ada ve Avşa adası yer alıyor. Tatile eğlence için değil dingince birkaç hafta sürmek için gidiyorsanız memnun kalacaksınız. Buraya gidecekseniz eğer arabanızı almamanızı tavsiye ederim. Böylece daha iyi dinlenerek adanın tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul’ dan İdo deniz otobüsleriyle İstanbul Bostancı – İstanbul Yenikapı – İstanbul Avcılar seferleri var. Adada özellikle taze balık yemekleri tercih ediliyor.

DENİZİ VE DOĞASIYLA: EDREMİT

Berrak suları, plajları, kaplıcaları, mesire yerleri, doğal ve tarihi güzellikleri var. Sırayla gezebileceğiniz yerleri söylüyorum; Antandros Antik Kenti, Kaz Dağları, Kurşunlu Camii, Güre Kaplıcaları, Sütüven Şelalesi ve Ayazma Kilisesi. Edremit’i en ünlü kılan detaylar mutfağında gizli. Edremit’te, deniz mahsulleri çok fazla tüketiliyor. Bunun yanı sıra üzerinde tavuk parçaları serpiştirilmiş saçaklı mantı, börülce, peynir tatlısı olarak da anılan höşmerim, lokma tatlısını andıran mafiş tatlısı ve özellikle bayramlarda yapılan karanfilli ekmek gibi lezzetler, Edremit’in ününe ün katıyor.

Yenikapı Feribot İskelesi, Fatih, İstanbul - Edremit arası mesafe yaklaşık 286 km. Arabayla gidecekseniz eğer tahminen 5 saat 25 dakika sürüyor.

AKÇAY'IN SERİN SULARI

Kaz Dağı'ndan gelen buz gibi sular nedeniyle, denizi buz gibi olan, denize girme zevkine varamayacağınız bir yer. Bir tarafta Pegasus heykeli diğer tarafta yeşilliklerin arasından görünen masmavi denizi var. Gezip görülecek yerler arasında; Altınkum plajı, Sarıkız heykeli, Çamlıbel köyü, Zeytinli köyü, Hasanboğuldu bölgedeki en çok turistik alanlar olarak bilinir. Ege Bölgesi'nin kültüründen etkilenen bölgede bol bol zeytinyağlı yemekler yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında ise zeytinyağlı unlu mamülleri tercih edebilirsiniz. İstanbul’dan Akçay’a karayoluyla ulaşım için birden fazla alternatif var. İstanbul-Akçay ulaşımında sıklıkla kullanılan ve en işlek olan güzergah İstanbul-Bursa-Balıkesir-Edremit-Akçay güzergahı. Bu güzergah İzmir Otoyolu’nun devreye girmesi ve Osmangazi Köprüsü’nün yolu kısaltmasıyla birlikte 402 km’ye düştü.