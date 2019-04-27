Deniz yerine kazayla betona daldı

Birleşik Krallık'ta çekilen görüntülerde, sosyal medyada paylaşmak için keyifli bir 'hoş geldin yaz' videosu çekmek isteyen bir grup arkadaşın eğlencesi kanlı bitti.

KOŞTU KOŞTU BETONA DÜŞTÜ

Bir grup arkadaş, Ipswich kentinde, sahilde denize atlayış videosu çekmek için aralarından birinin soyunmasını bekliyor. Denize atlamak için hazır olan adam önce kazasız bir atlayış gerçekleştiriyor.

Bu sırada cep telefonlarıyla kayıtta olan diğer arkadaşları ikinci atlayış için beklerken, denizden çıkan adam koşup koşup tam tekrar atlayacakken sahilin kenarındaki şeride takılarak yüz üstü yere çakılıyor.

Yere çakılan adam- VİDEO