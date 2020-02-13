Deniz Yücel'e 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

DURUŞMAYA AVUKATI KATILDI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya dönen sanık Deniz Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada, Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 3 aya, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Öte yandan, "FETÖ/PDY propagandası yapmak" suçunun maddi unsurları oluşmadığı için bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti. Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.