Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi.

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimsenin oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.

"BATIP ÇIKTIM, ÇIĞLIK ATTIM, KİMSE ORALI OLMADI"

Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.