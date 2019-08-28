taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.833
Euro
6.4844
Altın
1535.67
Borsa
96030.47
Gram Altın
288.217

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

Bursa'da farkındalık oluşturmak için renkli etkinliklere imza atan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, denizde boğulma taklidi yaptı, kimse yardımına gitmedi.

İHA | 28.08.2019 - 06:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Daha önce bir çok konuya dikkat çekmek için farklı kılıklara giren tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu defa boğulmalara dikkat çekmek için Mudanya ilçesinde yüzlerce kişinin yüzdüğü kalabalık denizde boğulma numarası yaparak çevresindeki insanlardan yardım istedi.

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

KİMSE YARDIM ETMEDİ

Boğulma numarası yapan tiyatrocuya kimse yardım etmedi. Uzun süre denizin içinde batıp çıkan Keskin, bu esnada çığlıklar atarak boğulduğunu belli etmeye çalıştı, ama kimsenin oralı bile olmadı. Keskin, insanların bu konuda bilgisiz olduğunu belirterek, insanları boğulmalara karşı şuurlu olmaya davet etti.

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

"BATIP ÇIKTIM, ÇIĞLIK ATTIM, KİMSE ORALI OLMADI"

Vatandaşları boğulmalara karşı bilinçlendirmek için böyle bir rol yaptığını ifade eden Bahtiyar Keskin, "İnsanlar maalesef bu konuda şuursuz. Denize girip suyun içinde batıp çıktım, çığlık attım, ancak kimsenin oralı olmadı. İnsanlarımız boğulmalara karşı bilinçlenmeli. Ben buna dikkat çekmek istedim. İnsanımız bu konuda daha hassas olmalı" dedi.

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

Macron: Batı hegemonyasının sonu geldi

76
THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

THK: Geçmişten gelen 1.4 milyar TL borcumuz var

105
Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

Sultangazi'de makas atan otomobil kazaya neden oldu

52
Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

Antalya'da atık sularını plajlara akıtan otelcilere uyarı

56
Muğla'da temizlik işçileri çöp toplarken koyun buldu

Muğla'da temizlik işçileri çöp toplarken koyun buldu

12
İspanyol yolcu, Münih'te 130 seferi iptal ettirdi

İspanyol yolcu, Münih'te 130 seferi iptal ettirdi

4
Brezilya Devlet Başkanı: Macron özür dilemeli

Brezilya Devlet Başkanı: Macron özür dilemeli

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir