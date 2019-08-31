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Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

Denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen şahıs boğuldu.

DHA | 31.08.2019 - 02:54..
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Antalya'da Konyaaltı ilçesinde boğulma vakası meydana geldi.

Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya tatile gelen Mehmet Eber, akşam saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize girdi. Arkadaşları kıyıda oturduğu sırada tek başına yüzen Eber, bir süre sonra gözden kayboldu.

Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

Arkadaşları aralamalarına rağmen bulamadıkları Eber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde uzun süre arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Eber'i kıyıdan 5 metre uzaklıkta suyun dibinde hareketsiz şekilde buldu. Kıyıya çıkararak kalp masajı yapılan Mehmet Eber, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eber kıyıya çıkarıldığı sırada bir arkadaşı, suya girerek ağladığı görüldü. Kıyıda yapılan müdahale sırasında ise diğer arkadaşları Eber'in başında oturarak gözyaşı döktü. Yüzmet bilmediği belirtilen Mehmet Eber'in cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

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