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Denizde kaybolan Enes'in 6 gün sonra cesedi bulundu

6 gün önce botla denize açılan ve akıntıya kapılarak kaybolan Enes Çelenk'in, Esenköy beldesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı.

DHA | 09.08.2019 - 18:19..
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Yalova’nın Armutlu ilçesi Keçikaya mevkisine, 3 Ağustos Cumartesi günü arkadaşlarıyla kamp yapmaya giden Enes Çelenk, şişme botla denize açıldı.

Bir süre sonra dalgalar nedeniyle akıntıya kapılan Çelenk, paniğe kapılarak denize atladı.

Denizde yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Çelenk, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine Yalova Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Ekipleri ve Yalova Jandarması sevk edildi.

6 GÜN SONRA BULUNDU

Ekipler, Çelenk'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. 6 günlük çalışmaların ardından polis ekiplerince Enes Çelenk'in Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi açıklarında cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan Enes Çelenk'in cansız bedeninin otopsi yapılmak için önce Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

Denizde kaybolan Enes'in 6 gün sonra cesedi bulundu


Denizde kaybolan Enes'in 6 gün sonra cesedi bulundu

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