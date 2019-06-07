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Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Adana'daki halk plajında serinlemek için suya giren ve boğulan gencin cesedi ikinci günün sonunda bulunurken, yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 07.06.2019 - 09:52..
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Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud İdris (15), ailesiyle birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da tarım işçisi olarak çalışarak ailesiyle geçimini sağlayan İdris, 5 Haziran Çarşamba günü akşam üstü serinlemek için Yumurtalık Halk Plajı'na gitti.

İKİ GÜN SONRA BULUNDU

Burada denize giren gençten, bir daha haber alınamadı. Haber verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, olay yerine geldi. Dalgıçlar akşam üzeri arama yaptı. Ancak hava karardığı için genç, bulunamadı.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

GENCİN BOĞULDUĞU YERDE YÜZDÜLER

Dün ise dalgıç polisler gün boyu arama yaptı. Polis arama yaparken, yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi ise dikkat çekti. Bir süre sonra dalgıç polisler, gencin cansız bedenini buldu. Gencin cenazaesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

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