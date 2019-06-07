Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Suriye'deki iç savaştan kaçan Mahmud İdris (15), ailesiyle birlikte Halep'ten Adana'ya geldi. Adana'da tarım işçisi olarak çalışarak ailesiyle geçimini sağlayan İdris, 5 Haziran Çarşamba günü akşam üstü serinlemek için Yumurtalık Halk Plajı'na gitti.

İKİ GÜN SONRA BULUNDU

Burada denize giren gençten, bir daha haber alınamadı. Haber verilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, olay yerine geldi. Dalgıçlar akşam üzeri arama yaptı. Ancak hava karardığı için genç, bulunamadı.

GENCİN BOĞULDUĞU YERDE YÜZDÜLER

Dün ise dalgıç polisler gün boyu arama yaptı. Polis arama yaparken, yüzlerce vatandaşın gencin boğulduğu yerde yüzmesi ise dikkat çekti. Bir süre sonra dalgıç polisler, gencin cansız bedenini buldu. Gencin cenazaesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.