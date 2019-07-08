Denizde mahsur kalan kişinin 28 gündür cesedi aranıyor

Gemlik'in Kurşunlu bölgesinde 9 Haziran tarihinde, 10 arkadaş tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı.

Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİDEN BİRİ KURTARILDI

Teknede mahsur kalan Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka ekipler tarafından kurtarılıp karaya çıkarılırken, Serdar Sincan, Nataila Sincan ve Yaman Şipka ise denizde yüzerken kayboldu.

Sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmaları başladı. Tekneden yüzmek için atlayan ve kaybolan 3 kişiden biri olan Yaman Şipka, sabahın ilk ışıklarıyla beraber yüzerken bulundu.

EŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Denizde kaybolan karı koca Serdar Sincan ve Natalia Sincan’ı arama çalışmalarına devam eden ekipler, Natalia'nın cesedini Mudanya açıklarında buldu.

Fakat eşi Serdar Sincan’ın cesedi, aradan geçen 28 güne rağmen hala bulunamadı. Kayıp adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.



