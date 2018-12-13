Denizde ve karada hareket edebilen robot geliştirildi

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen robotların yetenekleri de sınırlı olabiliyor. Suda yaşayan balıklardan ilham alan bir yüzme robotu, suyun içinde hareket etmede gerçekten usta olabilir, ancak muhtemelen kuru arazi üzerinde çok başarılı olamayacaktır.

HEM SUDA HEM KARADA

Pliant Energy Systems tarafından üretilen yeni bir robot, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Su altında hareket edebilmek için silikon yüzgeçlerini kullanan robot, karaya çıktığı zaman bu yüzgeçleri bacaklara çevirebiliyor. Bu yüzgeçler, robotun bir balık gibi yüzmesini, bir kırkayak gibi sürünmesini, bir kalamar gibi sıçramasını ve bir yılan gibi kaymasını sağlayan hiperbolik bir geometriye sahip dört boyutlu nesneler olarak tanımlanıyor.

Şu anda birçok şirket tarafından da desteklenen bu projenin, ileride daha da geliştirilerek büyütülmesi bekleniyor.