taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3596
Euro
6.10685
Altın
1246.58
Borsa
90051.1
Gram Altın
214.41

Denizde ve karada hareket edebilen robot geliştirildi

Hem denizde hem de karada rahatlıkla hareket edebilen yeni bir robot üretildi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 09:05..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Günümüzde bir hayli popüler hale gelen robotların yetenekleri de sınırlı olabiliyor. Suda yaşayan balıklardan ilham alan bir yüzme robotu, suyun içinde hareket etmede gerçekten usta olabilir, ancak muhtemelen kuru arazi üzerinde çok başarılı olamayacaktır.

Denizde ve karada hareket edebilen robot geliştirildi

HEM SUDA HEM KARADA

Pliant Energy Systems tarafından üretilen yeni bir robot, bu sorunu ortadan kaldırıyor. Su altında hareket edebilmek için silikon yüzgeçlerini kullanan robot, karaya çıktığı zaman bu yüzgeçleri bacaklara çevirebiliyor. Bu yüzgeçler, robotun bir balık gibi yüzmesini, bir kırkayak gibi sürünmesini, bir kalamar gibi sıçramasını ve bir yılan gibi kaymasını sağlayan hiperbolik bir geometriye sahip dört boyutlu nesneler olarak tanımlanıyor.

Şu anda birçok şirket tarafından da desteklenen bu projenin, ileride daha da geliştirilerek büyütülmesi bekleniyor.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

270
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

9
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

17
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

123
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

7
Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

Pentagon'dan Fırat'ın doğusu için açıklama

66
Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

Fırat'ın doğusundaki ABD askeri noktaları

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir