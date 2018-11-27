Denizdeki göçmenleri Türk mürettebat kurtardı

Fas’tan İtalya’ya seyretmekte olan Harmony S gemisi, Almeria MRCC’den (Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi) yapılan çağrı ile düzensiz göçmenleri kurtarma bildirimi aldı.

4 GÜNDÜR DENİZDEYDİLER

Türkdeniz.com'un haberine göre; Almeria’nın 30 deniz mili açığında bulunan Harmony S gemisi, çağrı üzerine rotasını değiştirerek göçmenlerin bulunduğu koordinata gitti.

Göçmenler, kurtarma operasyonuyla gemiye alındı. Öncelikle 4 gündür denizde olan göçmenlerin ıslak kıyafetleri değiştirildi. Ardından eğitimli gemi mürettebatı tarafından göçmenlere ilk yardım müdahalesi yapıldı. Günlerdir denizde yiyecek ve içecek olmadan yolculuk etmeye çalışan göçmenlere ikramlarda bulunuldu.

Daha sonra İspanya MRCC tarafından yönlendirilen kurtarma botunda bulunan sağlık personeli göçmenleri bir kez daha sağlık kontrolünden geçirdi.