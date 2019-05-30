Denizden laptop, pos cihazı ve fotoğraf makinesi çıktı

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü çalışanları, kentin Doğu Akdeniz’deki iki ilçesi Karataş ve Yumurtalık sahillerinde temizlik ve düzenleme yaptı.

İKİ KAMYON DOLUSU ATIK ÇIKTI

Kum içinde insanlara zarar verebilecek, başta kırık cam olmak üzere her türlü yabancı materyali temizlendi. Kış boyunca sertleşen kum yumuşatılıp, düzenlendi. Her iki limandan da temizlik yapıldı. Dalgıçlar, denizden iki kamyon dolusu atık çıkardı.

DENİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Atıklar arasında lastik ve şişelerin yanı sıra buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları, fotoğraf makinesi ve balıkçı ağı gibi malzemelerin de olduğu görüldü.

TAHRİP EDİCE SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentin doğal varlıklarının korunması, atmosferin, suyun ve toprağın temiz kalması için çaba gösterdiklerini kaydederek; atıkların denize, limana gelişigüzel atılmasının tahrip edici sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Başkan Karalar, vatandaşları daha özenli hareket etmeye çağırdı.