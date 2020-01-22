Denize açılan balıkçılar 3 bin kasa hamsiyle döndü

Balık avına elverişli hava şartları ve denizlerdeki bolluk balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan balıkçı barınağının balıkçı sakinleri de onlardan birkaçı.

Tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, Marmara Denizi ve Karadeniz’de ağları denize bıraktı.

Teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar VİDEO

TEKNE HAMSİYLE DOLDU

Bir süre sonra denizden çekilen ağlar, hamsiyle dolup taştı. Hamsilerin tekneye alınması ile birlikte tekne, ağzına kadar hamsiyle doldu. Balıkçıların sevinci ve teknenin hamsi ile dolması, saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Balıkçılardan yapılan açıklamada, geçen hafta çok verimli bir hafta olduğu ifade edilerek, hamsinin yüzleri güldürdüğü belirtildi.

"HAMSİ PİYASAYI KURTARDI"

Kaptan İdris Şeremet, yaptığı açıklamada, “Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı. Balıkçının kurtarıcısı hamsi balığı oldu. Hep palamut bekledik, istavrit de az olunca umudumuzu hamsiye bağlamıştık. Hamsi balıkçıların cankurtaranı oldu. Hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçı denizden bereketle limana döndü.” dedi.