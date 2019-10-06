Denize düşen polisleri, kovaladıkları kaçakçılar kurtardı

İspanyol polisi, Akdeniz'e kıyısı olan Malaga kenti açıklarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polisler operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen 4 kişinin içinde bulunduğu bir tekneyi takibe aldı.

POLİSLERİN TEKNESİ ALABORA OLDU

Daha sonra polislerin bulunduğu tekne kontrolden çıkarak, uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu tekneye çarptı ve alabora oldu. Kaçakçıların teknesi kazadan etkilenmezken, 3 polis memuru denize düştü. Aynı zamanda operasyona helikopterle havadan eşlik eden polisler, uyuşturucu kaçakçılarına, denize düşen polislere yardım etmelerine dair megafonla anons yaptı.

POLİSLERİ KURTARDILAR, GÖZALTINA ALINDILAR

Bunun üzerine kaçakçılar denizdeki polislere yardım edip, onları teknelerine aldı.

Uyuşturucu kaçakçıları, 80 pakette bulunan yaklaşık 3 ton uyuşturucunun denizde bulunmasının ardından gözaltına alınıp Malaga'ya götürüldü.