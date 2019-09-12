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Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize indi.

İHA | 12.09.2019 - 00:41..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi’ne tatile gelen Rus uyruklu Mikhail Malyshev atlayış yapmak için yamaç paraşütü pilotu Ali Es ile birlikte Babadağ’ın bin 700 metre pistine çıktı.

Hazırlıklarını tamamlayan ikili uçuş yaptı.

Deniz üzerine gelen ikili henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Ali Es, paraşütten ayrılarak denize düştü.

YOLCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yolcu Mikhail Malyshev ise açılan yedek paraşüt ile denize indi. Denize sert şekilde düşen Es’in hayatını kaybettiği belirlenirken, yolcu Malyshev de, koyda bulunan bir botla Kıdrak plajına çıkarıldı. Malyshev’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Es’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Denize düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

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