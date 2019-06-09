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Denize giren alkollü genci polis kurtardı

Samsun'da alkol aldıktan bir süre sonra denize giren genç polis ekiplerince boğulmaktan kurtarıldı.

İHA | 09.06.2019 - 05:18..
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Atakum ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Sunay G. (22) sahilde dolaştıktan bir süre sonra kıyafetleriyle birlikte denize girdi. Alkolün etkisiyle denizde dengesini kaybeden genç bir anda suların içerisinde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin şahsı görüp ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

GENCİN DURUMU KRİTİK

Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamlar şahsı denizden çıkardı. Bilinci kapalı olarak denizden çıkarılan şahıs sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan şahsın intihar teşebbüsünde bulunmak için de denize girdiği iddia edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denize giren alkollü genci polis kurtardı

Denize giren alkollü genci polis kurtardı

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