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Denizi kirleten gemiye ceza verildi

Kocaeli'nde, denizi kirleten gemi bulunarak idari yaptırımlara çarptırıldı.

DHA | 28.11.2018 - 12:14..
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Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'nde denizi kirleten geminin yakıt ve slaç tanklarından numuneler alınarak Yalova'daki tershanede olduğu tespit edildi. Olaya sebep olan gemiye idari yaptırımlar hemen başlatılırken, yetkililerin tüm masrafları karşılayacağı belirtildi.

Denizi kirleten gemiye ceza verildi

YAPTIRIM UYGULANDI

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Laboratuvarı'nda yapılan parmak izi analiz sonuçlarına göre, kirliliğin gözlendiği bölgeden alınan atık numunesi ile gemiden alınan numunelerin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Denizi kirleten gemiye ceza verildi

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