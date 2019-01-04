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Denizin dibinden 100 yıllık çapa çıkarıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 tonluk çapa bulundu.

İHA | 04.01.2019 - 23:09..
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Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, GESTAŞ Lapseki İskelesi’nde bulunan çapayı inceledi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile beraber GESTAŞ Lapseki İskelesine gelen Vali Orhan Tavlı, 100 yıllık olduğu tahmin edilen çapayla ilgili Lapseki İskele Sorumlusu Sadık Acar’dan bilgi aldı.

Denizin dibinden 100 yıllık çapa çıkarıldı

ZİNCİRLERİYLE 3 TON AĞIRLIĞINDA

3. rampa eklenerek daha fonksiyonlu hale getirilen Lapseki İskele inşasında görev yapan, deniz dibinde hurda temizliği yapan dalgıçların deniz dibinde bulduğu çapa, zincirleriyle birlikte 3 ton ağırlığında.

Lapseki İskelesi inşası esnasında deniz dibinden çıkarılan çapanın, gerekli incelemeler ve işlemlerinin ardından Lapseki İskele binası önünde sergilenmesi planlanıyor.

Denizin dibinden 100 yıllık çapa çıkarıldı

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