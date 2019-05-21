Denizkurdu-2019: Amfibi hücum timleri çıkarma yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan Denizkurdu-2019, Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterin katılımıyla sürüyor.

3 DENİZDE İCRA EDİLİYOR

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda icra ediliyor.

Tatbikat kapsamında amfibi hücum timleri karaya çıkarma yaptı. Çıkarma harekatı başarıyla sonuçlandı.