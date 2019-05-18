Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen, Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca idare edilen tatbikat, Deniz Kuvvetleri'nin eğitim seviyesini artırmak maksadıyla tüm ana ast komutanlıkların katılımıyla gerçekleştirildi.

SALDIRI SENARYOLARI ELE ALINDI

Tatbikatta, Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arayan sondaj gemilerimize yönelik muhtemel saldırı senaryoları da ele alındı.

Tatbikat sahasında yerini alan TCG Salihreis Fırkateyni ve diğer gemiler, ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi "Albatros" hedefine atış icra etti.

Koordinatları belirlenen hedef, 10 salvo top atışıyla imha edildi. Eğitim başarıyla tamamlandı.

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

HAVA SAVUNMA ATIŞLARI YAPILDI

Kuzey Ege'de gerçekleştirilen hava savunma atışlarında, tehdit oluşturan ve farklı açılardan savaş gemilerine yaklaşan, güdümlü mermi profili çizen drone'a atışlar gerçekleştirildi.

Savaş gemilerinin gelişmiş radar sistemleriyle yeri tespit edilen hava aracı, gerçekleştirilen ana batarya nokta savunma silahlarıyla yok edildi. Tatbikat başarıyla sonuçlandı.

25 MAYIS'TA SONA ERECEK

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.