taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Komşuda endişeye neden olan tatbikatta, olası saldırı senaryoları ele alınarak top atışları yapılıyor.

AA | 18.05.2019 - 09:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen, Deniz Harp Merkezi Komutanlığınca idare edilen tatbikat, Deniz Kuvvetleri'nin eğitim seviyesini artırmak maksadıyla tüm ana ast komutanlıkların katılımıyla gerçekleştirildi.

SALDIRI SENARYOLARI ELE ALINDI

Tatbikatta, Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arayan sondaj gemilerimize yönelik muhtemel saldırı senaryoları da ele alındı.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Tatbikat sahasında yerini alan TCG Salihreis Fırkateyni ve diğer gemiler, ASELSAN tarafından tatbikat ve atış eğitimlerinde su üstü hedefi olarak kullanılmak üzere geliştirilen Yüksek Süratli İnsansız Su Üstü Hedef Ailesi üyesi "Albatros" hedefine atış icra etti.

Koordinatları belirlenen hedef, 10 salvo top atışıyla imha edildi. Eğitim başarıyla tamamlandı.

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı’nda hedefler başarıyla imha edildi

HAVA SAVUNMA ATIŞLARI YAPILDI

Kuzey Ege'de gerçekleştirilen hava savunma atışlarında, tehdit oluşturan ve farklı açılardan savaş gemilerine yaklaşan, güdümlü mermi profili çizen drone'a atışlar gerçekleştirildi.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Savaş gemilerinin gelişmiş radar sistemleriyle yeri tespit edilen hava aracı, gerçekleştirilen ana batarya nokta savunma silahlarıyla yok edildi. Tatbikat başarıyla sonuçlandı.

25 MAYIS'TA SONA ERECEK

Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs'ta sona erecek.

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Denizkurdu-2019 Tatbikatı devam ediyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

Veresiye defterini satın alarak borcu olanları sevindirdi

306
Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesi'nin eski çalışanları kampüsü bastı

67
Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

Avusturya’da aşırı sağcı liderin kamera kaydı skandalı

59
Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

64
Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

Bir vasiyet, 29 yıldır binlerce kişiye aş oldu

35
CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

CSKA Moskova THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in rakibi

9
Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

Bursa'da besi çiftliğine yıldırım düştü

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir