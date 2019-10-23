Denizler Sahil Güvenlik Komutanlığı'na emanet

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, yasa dışı geçişleri ve denizlerdeki can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcıyor.

Mavi vatanı donanımlı deniz araçları ile denizden, helikopter ve uçaklarla havadan kontrol eden Sahil Güvenlik ekipleri, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameraların desteğiyle günün her saati denetimlerini yapabiliyor.

KIŞ ÖNCESİ GEÇİŞLER ARTTI

Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelen ve Avrupa'da daha iyi bir hayat kurmak için yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenlerin, hava ve deniz şartlarının zorlaştığı kış mevsimi öncesi kaçak geçiş girişimleri arttı. Bu girişimler karşısında operasyonlarını artıran Sahil Güvenlik, denizlerde kaçak geçişlere karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bu yılın ilk 4 ayında sorumluluk sahasında 7 bin 89 kaçak göçmen yakalayan Sahil Güvenlik, geçişlerin arttığı ekim ayının ilk 3 haftasında 9 bin 105 göçmenin kaçak geçişini engelledi. Geçen yıl ekim ayı içerisinde 21 Ekim tarihine kadar yasa dışı geçişler sırasında 8 kaçak göçmen hayatını kaybetmiş, 1.824 kişi yakalanmıştı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI AZALDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sorumluluğundaki tüm denizlerde 1 Ocak-21 Ekim 2019 tarihleri arasında bin 366 kaçak göç olayı yaşandı. Bu olaylarda kaçak geçiş yapmak isteyen 47 bin 572 kaçak göçmen yakalandı. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminin (21 bin 508 kaçak göçmen) iki katını aştı.

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