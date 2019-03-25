Denizli Acıpayam'da 4,1 şiddetinde deprem

38 tır buzlanan yolda kaza yaptı
Erzurum-Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.
4Kemal Kılıçdaroğlu leyleği gördü
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan geleneği olarak taktığı marteniçka bilekliği leyleği görmesinin ardından bileğinden çıkardı. Şimdi merak konusu: Kılıçdaroğlu'nun dileği kabul olur mu?
6İstanbul’da kaza üstüne kaza: 5 yaralı
E-5 Karayolu’nda 2 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Birkaç dakika içinde, aynı yerde içi turist dolu bir minibüsün karıştığı başka bir kaza oldu.