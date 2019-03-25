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Denizli Acıpayam'da 4,1 şiddetinde deprem

Daha önce 5,5 şiddetinde depremle sarsılan Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün 4.1 şiddetinde şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Detay Haber | 25.03.2019 - 09:29..
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Denizli Acıpayam'da 4,1 şiddetinde deprem

Denizli Acıpayam'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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