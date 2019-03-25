Denizli Acıpayam'da 4,1 şiddetinde deprem

1 En güzel Van kedisi Spak adlı kedi oldu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Van Kedisi Güzellik Yarışması'nda "Spak" isimli kedi 95 puanla birinci seçildi.

2 Denizli Acıpayam'da deprem Denizli Acıpayam'da 4.1 şiddetinde şiddetinde deprem olduğu öğrenildi.

3 8 tır buzlanan yolda kaza yaptı Erzurum-Erzincan karayolunda kar yağışının ardından gece saatlerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 8 tır ve 1 otomobil yoldan çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

4 Kemal Kılıçdaroğlu leyleği gördü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan geleneği olarak taktığı marteniçka bilekliği leyleği görmesinin ardından bileğinden çıkardı. Şimdi merak konusu: Kılıçdaroğlu'nun dileği kabul olur mu?

5 Maher Zain İstanbul'da konser verdi İngilizce, Arapça ve Türkçe şarkılar seslendiren Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, CRR'de sevenleriyle buluştu.

6 İstanbul’da kaza üstüne kaza: 5 yaralı E-5 Karayolu’nda 2 aracın karışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Birkaç dakika içinde, aynı yerde içi turist dolu bir minibüsün karıştığı başka bir kaza oldu.