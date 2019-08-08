Denizli depreminde itfaiye erini üzen ihbar

Denizli öğlen saatlerinde merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Depremde Bozkurt, Çardak ve Baklan ilçelerinde birçok yapıda zarar meydana geldi.

KENDİ EVİNİN İHBARINA GELDİĞİNİ FARK ETTİ

Depremin en ilginç anlarından birisi ise itfaiye eri Özgür Bektaş’ın başına gelen olay oldu. Deprem olduktan sonra komuta merkezini arayan ihbarcı, evin tavanının çöktüğünü söyledi. Komuta merkezi ise adresi Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bozkurt ekibine bildirdi. Bektaş ise adresten habersiz bir şekilde ekip arkadaşları ile olay yerine gittiklerinde büyük bir şokla karşılaştı. Bektaş gittiği adreste çatısı çöken evin kendi evi olduğunu gördü.

ÇOCUKLARINI ÇIKARDI, ÜZÜNTÜ İLE EVİNDE GEZİNDİ

Ardından eve giren Bektaş evin çatısında çökme olmayan odasındaki iki çocuğunu dışarı çıkardı. Çatı kısmında çökme olan diğer odaya giren Bektaş, daha sonra büyük bir üzüntü ile evinin içinde dolaşarak çökme olan yerleri inceledi.

Meydana gelen olayda Bektaş’ın eşyalarının da zarar gördüğü ve ciddi miktarda maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.