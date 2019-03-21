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Denizli Valisi: Kerpiçten yapılan evlere girmeyin

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem sonrası incelemelerde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan riskli binaların tahliye edildiğini belirtti.

İHA | 21.03.2019 - 02:25..
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremin ardından sarsıntının en çok hasara yol açtığı noktalarda incelemelerde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan, riskli binaların tahliye edildiğini belirterek, "Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evlerine de kesinlikle girmesinler. Hafif ya da orta hasar bakmasınlar.  Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez” dedi.

Denizli Valisi: Kerpiçten yapılan evlere girmeyin

'OKULLAR TATİL'

İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Vali Karahan, ilçede Perşembe günü okulların tatil edildiğini bildirdi.

Denizli Valisi: Kerpiçten yapılan evlere girmeyin

1000 ADET ÇADIR DAĞITILDI

Bölgede bulunan riskli binaların boşaltıldığını ifade eden Vali Karahan, “Deprem yaşayan insanların kapalı mekanlara girmesi zor oluyor. Bir süre adaptasyon ve alışma süreci gerekiyor. Ağır hasarlı olan binalara vatandaşlarımızın girmemeleri yönünde uyarılar yapıyoruz. Vatandaşlarımız için yeterince çadır temin ettik.  Çok büyük hasarı olan binaların yıkımı yapıldı. Yıkılan binaların çoğu eski ve kerpiçten yapılmış binalar. Usulsüz tadilatlar da yapılmış. Dolayısıyla bu ağır deprem onları yıktı. Vatandaşlarımız yine o tür, kerpiçten yapılmış köy evleri ne de kesinlikle girmesinler. Hafi ya da orta hasar bakmasınlar.  Çünkü onların en ufak bir sarsıntıda yıkılmayacağının garantisini kimse veremez. Vatandaşlarımızın çadır konusunda yoğun bir talebi oldu. Bunun da sebebi kapalı mekanlara girme korkusu. Şu ana kadar dağıtılan çadır sayısı 1000’i buldu. Çadır isteyip de alamadım diyen olmayacak. Sabaha kadar çadır dağıtımları devam edecek” diye konuştu.

Denizli Valisi: Kerpiçten yapılan evlere girmeyin





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