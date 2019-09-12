Denizli'de 15 yaşındaki genç kıza akrabası tecavüz etti

Denizli’de yaşayan H.Ç. isimli 15 yaşındaki genç kız, geçtiğimiz 2018 Kurban Bayramı’nda aile üyeleri mezarlık ziyaretine gittikleri esnada evlerine odunluk kısmından zorla giren ve uzaktan akrabaları olan 17 yaşındaki Ü.A.’nın tecavüzüne uğradı.

İKİ KEZ TECAVÜZ ETTİ

Olayın ardından zorla evlendirilme korkusu nedeniyle durumu kimseye anlatmayan H.Ç., sonrasında kaderine razı olarak sustu. Ü.A., olaydan 7-8 ay sonra sosyal medya üzerinden H.Ç. ile tekrar bağlantıya geçmeye çalışarak, mesajlar attı. Mahkeme tutanaklarına da delil olarak giren mesajlarda Ü.A. H.Ç.’ye "Ben seni sevdim, sadece benim olmanı istedim. Sen hamile misin? Doğru mu? Söyle. Ben sana bir şey yapmayacağım, sadece arkadaş kalalım." diye yazdı. H.Ç. ise kendisine gönderilen mesajlara cevap vermeyince bu defa Ü.A., 2019 yılı şubat ayında H.Ç.’nin öğrenim gördüğü okula giderek kendisine "Baban seni öldürecek sana bir şey söylemem lazım." deyip, kolundan sürükleyerek bahçelik bir alana götürdü. Ü.A., burada bir kez daha H.Ç.’ye tecavüz etti.

KIZININ BAŞINA GELENLERİ ÖĞNENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

İkinci tecavüzün ardından daha fazla dayanamayan H.Ç., olayı ablasına anlatınca ailesi her şeyi öğrendi. Kızının başına gelenleri öğrenen baba Ü.Ç. ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, Ü.A. hakkında 28 Şubat 2019 tarihinde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve şantaj’ Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçlaması ile iddianame hazırladı.

TECAVÜZÜ KABUL ETMEDİ

Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek, Ü.A. hakkında dava açtı. Görülen ilk duruşmada Ü.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ü.A. ise H.Ç.’nin belirttiği bayram günü kendisinin Aydın Kuşadası’nda olduğunu söyledi. Bunu çekilen fotoğrafları ve aile üyeleri ile kanıtlayabileceğini ifade eden Ü.A.’nın bu beyanını ise H.Ç.’nin bayramdaki tecavüz olayının yaşandığı anlarda eve bayram ziyareti için gelen yakın akrabaları yalanlayarak, Ü.A.’nın o gün odunluktan çıktığını ve H.Ç.’nin de tedirgin olduğunu söylediler.

GÜN BOYU ODASINDAN ÇIKMADI

Tanıklar H.Ç.’nin ayrıca kendilerinin eve gelmesinden sonra lavaboya girdiğini ve yaklaşık yarım saat oradan çıkmadığını, sonrasında ise kendisini odasına kapatarak gün boyu oradan çıkmadığını dile getirdi.

"BEN UTANMAMALIYIM"

Yaşanan olayla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine başından geçenleri anlatan H.Ç., “Bir kez yapan şahıslar (cinsel istismarı) tekrar uygulayabilir. Ben ölmeyi düşündüm ama bu doğru bir karar değil. ‘Ben utanmamalıyım bana bu zulmü yapan kişi utanmalı’ dedim diyerek ölmekten vazgeçtim.” dedi.

"EVLATLARINA SAHİP ÇIKSINLAR"

Baba Ü.Ç. de olayı duyduktan sonra kızına sahip çıktığını ve hukuk mücadelesi başlattıklarını vurguladı. Kızına sonuna kadar sahip çıkacağını belirten Ü.Ç., “Özellikle kız babalarına sesleniyorum, evlatlarına sahip çıksınlar ve benim yaşadığım herkesin başına gelebilir. Sahip çıkmazlar ise kızları geri dönüşü olmayan yollara girer. Ben bunun mücadelesini şubat ayından bu yana yapıyorum. Kızımı kesinlikle kurda kuşa yem etmedim, etmem de." diye konuştu.

Tecavüzün ardından tutuklanan Ü.A.’nın ise kaldığı cezaevinde tutukluluk hali devam ediyor.