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Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu

Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığına ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanılan Mısır menşeli 2 kitaba polis ekipleri el koydu.

AA | 09.04.2019 - 13:46..
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Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

EL YAZMASI KİTAPLAR

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıları takibe alan emniyet ekipleri, şehir merkezinde durdukları otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Otomobildeki aramada, naylon poşet ve peçeteye sarılı ve üzerinde altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 kitap bulundu.

Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu

ÖĞRETİM ÜYELERİ İNCELEDİ

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından incelenen renkli papirüs yapraklardan oluşan kitapların 1500 yıllık orijinal tarihi eserler olduğu ortaya çıktı.

Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu

SERBEST KALDILAR

Mısır menşeli eserlerin, Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığı ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanıldığı ve "amuled" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu

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