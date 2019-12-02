Denizli'de 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Kırım'da bir kişi, kendisini durdurduktan sonra belgelerini görmek isteyen polis memurunu, aracının kapısına asılı halde sürükledi. O anlar kameraya kaydedildi.

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İstanbul'un zam şampiyonu domates oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ürün yüzde 16,07 ile domates oldu. En fazla düşüş ise yüzde 20,82 ile pırasada.