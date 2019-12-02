Denizli'de 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 30 Kasım'da şehir merkezinde belirlenen adreslere polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında FETÖ'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullananların da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital veriler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.