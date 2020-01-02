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Denizli'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza

Buz pistine dönen yolda kayan 20’ye yakın araç, birbirine girerek zincirleme kazaya neden oldu.

İHA | 02.01.2020 - 13:05..
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Denizli’nin Aliveren Mahallesi'nde Hafta başından bu yana kentte devam eden soğuk havalar kar yağışını da beraberinde getirdi.

Yağmur yağışının etkili olduğu kentte yüksek kesimler ile beraber bazı ilçelerde yağış kara çevirince yaşam olumsuz etkilendi.

20 ARABA BİRBİRİNE GİRDİ

Acıpayam-Çameli ilçesi karayolu Aliveren rampasında yaşanan buzlanma sonrası meydana gelen zincirleme kazada otomobil, kamyonet ve minibüslerin de olduğu 20’ye yakın araba birbirine girdi. Maddi hasarla atlatılan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Denizli'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza

Denizli'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza

Denizli'de 20 aracın karıştığı zincirleme kaza

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