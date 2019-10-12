Denizli'de 22 yaşındaki öğrenci intihar etti

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ikinci öğretim öğrencisi E.C.A., Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir apartta kalıyordu. Ailesi, gence telefonla ulaşamayınca panik yaptı ve durumu birlikte kaldığı ev arkadaşına bildirdi.

KÖTÜ KOKU GELİNCE DURUM POLİSE BİLDİRİLDİ

Bunun üzerine gencin şehir dışında olan ev arkadaşı apart yetkililerini arayıp durumu anlatarak daireye bakmalarını istedi. Ancak apart çalışanları gencin dairesinden koku geldiğini hissedince durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dairede gelen kokunun kimyasal olabileceğini düşünerek zehirlenme tehlikesine karşı içeri girmedi ve içeri girişleri de yasakladı. Sonrasında ise durum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bildirildi.

ÖĞRENCİNİN CESEDİ BULUNDU

Ardından bu defa bölgeye özel teçhizatlı KBRN ekipleri gönderildi. Olayın gerçekleştiği aparta gelen ekipler oksijen maskeleri ve özel kıyafetleri ile gerekli güvenlik önlemlerini alarak daireye girip E.C.A'nın cesedini özel bir ceset torbasına sarıp tabuta koyarak çıkardı.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Gencin cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk belirlemelerde E.C.A'nın siyanür içerek intihar ettiği öne sürülürken, gencin siyanüre nasıl ulaştığı ise polis tarafından başlatılan soruşturma sonrasında belli olacak. Öte yandan, KBRN ekipleri bölgede siyanür ölçümleri yaparken incelemeler yaklaşık 2 saat sürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.