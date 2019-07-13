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Denizli'de 2 otomobil çarpıştı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 11 kişi yaralandı.

DHA | 13.07.2019 - 03:55..
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kaza meydana geldi.

Zarife Türegün yönetimindeki otomobil, Serinhisar Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünden yola çıktığı sırada Ali Rıza Dinçer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Türegün ile yanındakiler Yüksel ve Halil Uğur Tercin ile diğer araçta bulunan sürücü Dinçer, Necip Tunay Dinçer, Erkan Dinçer (5), Neriman Dinçer, Erdem Dinçer (2), Pınar Çelik, Yaşar Çelik (10), Ensar Çelik (8) yaralandı.
Kazada otomobillerin içerisinde sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 2 otomobil çarpıştı

Denizli'de 2 otomobil çarpıştı

Denizli'de 2 otomobil çarpıştı

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