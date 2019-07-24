Türkiye genelinde yaya öncelikli trafiğin oluşması için birçok düzenleme yapıldı.

Yayalara yol verilmesi için cezalar yükseltildi, sürücülerin duyarlılığının oluşması için etkinlikler düzenlendi. Tüm bunlara rağmen yayalara yol verme alışkanlığı henüz oturtulamadı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yayaları denetim altına aldı.

YAYALARA 108 LİRA PARA CEZASI

Yaya geçidinden kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen kişilere, 108'er lira para cezası verildi.

Denizli'de 32 yayaya kırmızı ışık cezası VİDEO

1 SAATTE 32 YAYAYA 3 BİN 456 LİRA

Bir saat süren denetim kapsamında 32 yayaya, toplam 3 bin 456 lira para cezası kesildi.

Bazı yayalar cezaya karşı çıkarak yeşil ışıkta geçtiğini savunurken, bazıları durumu gülerek karşıladı.