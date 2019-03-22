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Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Merkezi | 22.03.2019 - 18:48..
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir
deprem
meydana geldi.
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