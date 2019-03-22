Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

1 Moda ikonu kediler Sahiplerince yapılan el emeği göz nuru, birbirinden farklı kıyafet ve kostümlerle objektif karşısına geçen kediler, meraklı bakışlarıyla adeta bir model gibi poz verdi.

2 Güven masalarında 2 bin 500 kadın alınacak Karakollarda oluşturulacak güven masalarında görev yapmak üzere 2 bin 500 kadın polis alımı yapılacak.

3 TSK'dan Kuzey Irak'a hava operaysonu TSK Irak'ın Kuzeyi'nde PKK'ya yönelik hava oeprasyonu düzenledi.

4 Emniyet'ten FETÖ operasyonu FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olduğu gerekçesiyle yargılanan eski TÜBİTAK personeli Mesut Yılmazer için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı

5 Beton üzerinde Milano ormanları Gök yüzüne yükselen bir orman görmüş müydün? Bosco Verticale projesi yemyeşil ağaç ve bitkilerle sarmalanmış iki konut kulesinden oluşuyor.

6 Aşırı sağcı liderden Kur'an provokasyonu Danimarka Parlamentosu önünde düzenlenen cuma namazı organizasyonu sırasında karşıt gösteri düzenleyen Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan Kur’an-ı Kerim yaktı.