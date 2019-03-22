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Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 18:48..
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Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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