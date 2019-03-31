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Denizli’de 4.9 şiddetinde deprem

Denizli bir depremle daha sarsıldı. Şehirde bu kez 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi.

İHA | 31.03.2019 - 14:47..
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Denizli Acıpayam ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedilen deprem, paniğe neden oldu.

DEPREM PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Acıpayam ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 14.30'da meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Deprem bölgede paniğe neden oldu.

DAHA ÖNCE DE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Depremin herhangi bir hasara yol açıp açmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Denizli'de 20 Mart günü merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, birçok ev hasar görürken, sonraki süreçte de bölge beşik gibi sallanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin ilçenin Karahüyük Mahallesi, büyüklüğünü ise 5.1 olarak açıkladı.

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