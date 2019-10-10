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Denizli'de 5 yıldır aranan suçlu mağarada bulundu

İşlediği 7 suçtan 30 yıldan fazla cezası bulunan ancak firari olan Erkan Gümüş, 5 yıl sonra mağarada kadın kılığında yakalandı.

İHA | 10.10.2019 - 16:35..
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Honaz ilçesinde 5 yıldır firari olan Erkan Gümüş, jandarmanın hiç tahmin edemeyeceği bir şekilde bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDI

‘Uyuşturucu ticareti yapmak, yaralama ve cinsel taciz’ gibi hakkında 7 ayrı suçtan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Gümüş, düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAŞÖRTÜSÜYLE GÖZALTINA ALINDI

Gümüş’ü üzerinde şalvar ve başörtü ile yakalayan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, adeta suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Denizli Adliyesi’ne sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de 5 yıldır aranan suçlu mağarada bulundu VİDEO

"PİŞMAN OLACAK BİR ŞEY YAPMADIM"

Gümüş, cezaevine götürülürken kendisini bekleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine "Soru sorulabilirsin" deyince muhabir de kendisine "Pişman mısınız?" sorusunu yönetti. Bunun üzerine Gümüş, “Ben pişman olacak bir şey yapmadım. Niye derseniz uyuşturucu ticareti yapmadım, suçumun biri de yaralama.” dedi.

Denizli'de 5 yıldır aranan suçlu mağarada bulundu

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