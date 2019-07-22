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Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

Bel fıtığı ameliyatı olan 34 yaşındaki kadın, belinde neşter ucu unutulduğu gerekçesiyle hastane ve doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

DHA | 22.07.2019 - 15:59..
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İki çocuk annesi ev kadını Sevgi Süllerli, 25 Haziran 2013 tarihinde belinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenede Süllerli'ye, bel fıtığı teşhisi konulup, acilen ameliyat olması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine Denizli'deki başka bir özel hastaneye giden Sevgi Süllerli, özel hastanede ameliyat edildi.

"ÇOCUKLARIMA BAKAMAZ HALE GELDİM"

Ameliyatla ağrılarından kurtulmayı beklediğini ancak 1 yıl sonra belinde daha şiddetli ağrılar başladığını söyleyen Sevgi Süllerli, "Sürekli ayakta duramama, hareket kısıtlanması ve pantolon giyememe sorunları yaşamaya başladım. Yaşadığım sağlık sorunu nedeniyle çocuklarıma bakamaz hale geldim. Aynı kentte yaşayan annemin yanına taşındım ve bana da o bakmaya başladı. Ağrı çektiğim süre içinde tekrar aynı hastaneye gittim röntgen filmleri çekildi ancak bana sürekli ağrıların dikişten kaynaklandığı söylendi" dedi.

Belinde 6 yıl önce unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu

18 TEMMUZ'DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Belindeki ağrılardan bir türlü kurtulamadığını ifade eden Süllerli, "Daha önce ameliyat sonrası vücut içinde unutulan metal ya da bez parçaları haberleri aklıma geldi. Hastaneye kontrol için gittiğimde de MR cihazları üzerimde hiçbir metal olmamasına rağmen sinyal veriyordu. Ben de evde buzdolabının üzerine koyduğum magnetin mıknatısını ameliyat bölgesi olan belime koydum. Mıknatısın yapıştığını görünce şaşkına döndüm. Ameliyat olduğum hastaneye gittim. Belimde metal parçası unutulduğunu söyledim, doktorum da kabul etti. Bunun üzerine hastane ve doktor hakkında avukatım aracılığıyla 18 Temmuz günü savcılığa suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

"AMELİYATI BEN YAPMADIM"

Ameliyatı gerçekleştirdiği öne sürülen Prof. Dr. Bayram Ç. ise, hastanın iddialarının kendisiyle ilgili olmadığını öne sürerek, "Hasta benimle bir kez ilk gelince görüştü ve muayene ettim. Daha sonrası benimle görüşmedi. Ameliyatı da ben yapmadım. Başka bir doktor arkadaşım yaptı. Belinde bir şeyin unutulup unutulmadığı konusunda yorum yapmam bu nedenle yanlış olur" dedi.

Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

Denizli'de 6 yıl ameliyatta unutulan neşter acısı çekti

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