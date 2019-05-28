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Denizli'de 7 kiloluk dev mantar bulundu

Bağbaşı Yaylası'nda bir işçinin bulduğu 7 kilo 125 gram ağırlığındaki dev mantar, görenleri şaşırttı.

AA | 28.05.2019 - 15:17..
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesi olan bin 500 rakımlı tepede yer alan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nda çalışan Emin Topal, yaylanın yüksek kesiminde, halk arasında "tombak" olarak bilinen dev bir mantar buldu.

7 KİLO MANTARI GÖRÜNCE ŞOK OLDU

Zehirsiz olduğu ve yenilebildiği bildirilen dev mantarı tartan Topal, 7 kilo 125 gram ağırlığında olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Vatandaşların dinlenmek için gittiği yaylada bulduğu mantarın, bugüne kadar gördüğü en büyük mantar olduğunu söyleyen Topal, bu tarz mantarların daha çok zirveye yakın alanlarda görüldüğünü aktardı.

Topal, geçen yıl da 4 kilogram dolayında bir mantar bulunduğunu belirtti.

Denizli'de 7 kiloluk dev mantar bulundu

Denizli'de 7 kiloluk dev mantar bulundu

Denizli'de 7 kiloluk dev mantar bulundu


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