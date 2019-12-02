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Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

Denizli'de bir acil tıp teknisyeni, tabancayla öldürdüğü bir erkek cesedini köpek çiftliğine gömerken yakalandı. Olayla ilgili Hamza D. ile birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

DHA | 02.12.2019 - 23:33..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı mevkiinde bulunan bir köpek çiftliğinde öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı.

YABANCAYLA GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede kimliği belirsiz bir cesedi çukur açıp gömmeye çalıştığı ileri sürülen Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamza D. ile birlikte, Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki iki otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü.

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

İFADESİNDE YANLIŞLIKLA VURDUĞUNU SÖYLEDİ

İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle öldürülen Yıldırım'ın Cumartesi günü gece saatlerinde köpek çiftliğinde alkol almak için buluştuğu, bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Hamza D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, Sercan Yıldırım'ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu söylediği öğrenildi. Hamza D.'nin Beyağaç ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı belirtildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

Denizli'de acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı

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