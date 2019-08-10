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Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

Denizli'de 3 kız çocuğundan birinin kolundan tutup zorla götürmek isteyen Afgan sapık, çocukların çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Sesleri duyan 25 yaşındaki genç sapığı yakalayıp polise verdi.

DHA | 10.08.2019 - 15:11..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Mustafa S.A., kaldırımda oturup sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu görünce önlerinden bir kaç kez geçti.

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti ViDEO

ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATINCA KAÇMAYA BAŞLADI

Çevredeki binaların pencerelerini ve balkonlarını kontrol eden Mustafa S.A., kız çocuklarının yanına gidip, bağırmamaları için eliyle 'sus' işareti yaparak, birinin kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. 3 çocuğun korkup, çığlık atması ve bağırması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı.

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

KAHRAMAN GENÇ

Çocukların çığlığını duyan 25 yaşındaki Seyit Unutmazer ise zemin kattaki evinin balkonuna çıktığında, Mustafa S.A.'nın kaçtığını gördü. Durumu anlayan Unutmazer, balkondan atlayıp, yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Unutmazer, Mustafa S.A.'yı yakalayarak, olayın yaşandığı sokağa getirip, polise teslim etti.

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklandı.

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

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