Denizli'de Afgan sapık, kız çocuğunu taciz etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 28 yaşındaki Mustafa S.A., kaldırımda oturup sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunu görünce önlerinden bir kaç kez geçti.

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ÇOCUKLAR ÇIĞLIK ATINCA KAÇMAYA BAŞLADI

Çevredeki binaların pencerelerini ve balkonlarını kontrol eden Mustafa S.A., kız çocuklarının yanına gidip, bağırmamaları için eliyle 'sus' işareti yaparak, birinin kolundan tutup zorla götürmeye çalıştı. 3 çocuğun korkup, çığlık atması ve bağırması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı.

KAHRAMAN GENÇ

Çocukların çığlığını duyan 25 yaşındaki Seyit Unutmazer ise zemin kattaki evinin balkonuna çıktığında, Mustafa S.A.'nın kaçtığını gördü. Durumu anlayan Unutmazer, balkondan atlayıp, yalın ayak şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından Unutmazer, Mustafa S.A.'yı yakalayarak, olayın yaşandığı sokağa getirip, polise teslim etti.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taciz' suçundan tutuklandı.