Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde, yasağa rağmen ağaçlık bir alanda alkol alan Tekin A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

3 BİN LİRA CEZA

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Tekin A.'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kardeşiyle tartıştığını, sinirlendiği için evinden ayrıldığını belirten Tekin A, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Denizli'de yasağı delip ağaçlık alanda içki içince ceza kesildi

"NEDEN BENİ ÇEKİYORSUNUZ"

Tekin A., "Terörist değilim, başka bir şey değilim neden beni çekiyorsunuz? Ayıp yani" diye konuştu.

Tekin A. daha sonra polis ekiplerince evine götürüldü.