Denizli'de sokağa çıkan alkollü gence ceza yazıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Barış A.isimli şahıs 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde arkadaşının evinde alkol aldı.

Aldığı alkolün etkisi ile uyuyan ve olduğu yere sızıp kalan şahıs sabah olduğunda ise evine gitmek için arkadaşının yanından ayrıldı.

POLİSLERE YAKALANDI

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar yürüyen şahıs burada bekleyen polis ekiplerini fark etti. Ardından polislerin yanına giderek durumu anlatan ve evine gitmek için yardım isteyen şahsa polis kimlik kontrolü yapmak istedi.

Fakat şahsın üstünden kimlik çıkmayınca polis bir süre şahıs üzerinde inceleme yaptı. Sonrasında ise TC kimlik numarasını hatırlayan şahsın isminin Barış A. olduğu ortaya çıktı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler önce Barış A.'ya sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası kesti, sonrasında ise şahsın yürüyemediğini gerekçe göstermesi üzerine kendisini polis aracı ile evine götürdü.

"FOTOĞRAFIMI ÇEKER MİSİN"

Öte yandan, alkolün etkisinden kurtulamayan şahıs polisin uzattığı alkolmetreyi üfledikten sonra "İlk defa üflüyorum kaç çıktı" gibi garip söylemlerde bulunurken, evine götürülmek için 'kafes' diye tabir edilen polis aracının arka tarafına bindirilen Barış A. burada da kapıyı kapatan polise "Ya bir şey isteyeceğim fotoğrafımı çeker misin" isteğinde bulundu.

Polis şahsın bu isteğini tekrar kapıyı kapatarak geri çevirdi.