Denizli'de alkollü sürücü polis aracına çarptı

Pamukkale ilçesinde 13 Ekim'de, Aykut M. kontrolündeki araç ile görev başındaki Süleyman Topaloğlu'nun idaresindeki polis aracı kaza yaptı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Barbaros Caddesi'nde 13 Ekim'de devriye gezen Süleyman Topaloğlu idaresindeki ekip aracı ile Aykut M.'nin kullandığı otomobilin, Yunus Emre Caddesi kavşağında çarpışması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yararılardan, ekip aracındaki diğer polis memuru Yücel Başpınar'ın durumu ağırdı.

1 POLİS ŞEHİT

Tedavi altına alınan Başpınar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki (PAÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından serbest bırakılan ve 1,33 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Aykut M'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Başpınar için emniyet müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi.