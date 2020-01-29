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Denizli'de apartman sakinleri arasında bıçaklı kavga

Denizli’nin apartman sakinleri arasında çöp kovasının yerinin değiştirilmesi nedeniyle çıkan bıçaklı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı,

İHA | 29.01.2020 - 04:18..
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde, iki apartman sakinleri arasında çöp kutusu yerinin değiştirilmesinden dolayı tartışma çıktı.

DİĞER APARTMAN SAKİNLERİ DE KAVGAYA KATILDI

İki ayrı apartmanda yaşayan S.O. ile Hakan D. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı pencereden izleyen S.O.’nun eşi A.T.O. ile diğer apartman sakinlerinden B.K. ve M.K. ile M.H.'nin de araya girmesi ile tartışma giderek büyüdü.

Denizli'de apartman sakinleri arasında bıçaklı kavga

SOPA VE BIÇAKLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan H.D. ise B.K. ve M.K’yı bıçakla yaraladı. A.T.O ise M.H’yi sopa ile başından yaraladı. Apartmanda bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de apartman sakinleri arasında bıçaklı kavga

4 KİŞİ YARALANDI, 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alırken, 4 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.K. ise hamile olduğu gerekçesi ile tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kavgada kullanılan sopa ve bıçak polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Denizli'de apartman sakinleri arasında bıçaklı kavga

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