taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1157
Euro
7.0173
Altın
1684.18
Borsa
103581.86
Gram Altın
330.787
Bitcoin
48039.17

Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı

Kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpıp durması sonucunda devrilen beton bariyer, başka araça çarparak zarar verdi.

İHA | 09.03.2020 - 16:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de Ahmet M., idaresindeki 45 TA 2620 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

BETON BARİYER DEVRİLDİ

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç yan yatıp yaklaşık 10 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Çarpışma esnasında yerinden sökülen beton bariyer ise bir anda fırlayarak yol kenarında park halinde olan 20 GE 955 plakalı otomobile çarptı.

Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı

2 KİŞİ YARALANDI

Beton bariyerin çarptığı otomobil de park halinde olmasına rağmen aldığı darbenin şiddeti ile birkaç metre savrulurken, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü Ahmet M. ile Ayşe M.’yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı

İŞ YERLERİNDEN BİRİNİN İÇİNE GİREBİLİRDİ

Yan duran araç çevredeki vatandaşlar ve çekici yardımıyla düzeltildi. Kazanın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadelerine göre aracın beton bariyere çarpmaması halinde yol kenarında bulunan iş yerlerinden birinin içine girebileceği belirtildi.

Denizli'de araç bariyerlere çarparak yan yattı

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de eşini döven kocaya 3 bin lira para cezası
Eşi Merve Z.'yi, 10 gün ara ile 2 kez dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C., 3 bin lira para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Bakan Koca: Şu an tespit edilmiş bir vaka yoktur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadığını belirtti.
İran'da ikinci virüs şüphesi
Ülkede çok sayıda can alan koronavirüs sonrası İranlı bir vekil, ülkede ABD'nin yaydığı menşei belli olmayan bir virüsün daha olduğunu söyledi.
Kartal'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Park halinde duran araca saldıran şahıs, önce elindeki cisimle otomobilin camını kırdı, ardından kaçmaya çalışan sürücüyü silahla vurarak yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
Petroldeki düşüş Rus ekonomisini vurdu
335
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
Ali Babacan partiyi kurmadan ilk istifa geldi
195
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
Koronavirüs Türkiye'nin çevresini dört bir yandan sardı
270
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
Lübnan iflas ettiğini duyurdu
211
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
DEVA Partisi'nin kurucular listesi
447
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
KKTC polisi ile BM askerleri arasında sınır tartışması
143
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
Esad rejimi, İdlib'de ateşkesi 15 kez ihlal etti
184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir