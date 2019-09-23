Denizli'de asansörde sıkışan 15 yaşındaki çocuk can verdi

Merkezefendi ilçesinde bir pastanede çalışan 15 yaşındaki Ulaş Kayacan, iş yerindeki asansör nedeniyle canından oldu.

Kayacan, iş yerindeki asansöre yüklerle bindi. Ancak bu sırada dengesini kaybeden çocuk bir anda asansör ile duvar boşluğu arasına sıkıştı.

ASANSÖR İLE DUVAR BOŞLUĞU ARASINA SIKIŞTI

İş yeri çalışanları durumu fark ederek asansörü durdurup olayı polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile Kayacan’ı çıkardı.

BOYUN VE KABURGALARDA KIRIK

Ardından 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Kayacan’ın boyun ve kaburgalarında kırık olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kayacan’ın sıkıştığı yerden çıkarılması esnasında Bahri Gezen isimli itfaiye personelinin de elinden yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.